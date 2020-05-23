На Украине атаку на офис Медведчука объяснили «ослаблением» Путина
Украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН прогнозирует усиление давления на киевского политика Виктора Медведчука.
Один из работников охраны офиса украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука госпитализирован после акции радикалов. Заявление об этом размещено на сайте партии.
Сообщается, что охранник офиса Медведчука доставлен в больницу «после удара в висок».
Украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал о сложном положении лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в киевском политическом бомонде.
«Положение Медведчука (Виктора, лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» - прим. НСН) зиждется только на его хороших личных отношениях с Путиным (Владимиром, президентом России – прим. НСН). Поэтому то, что началось в отношении него, неслучайно. Он может быть для всех приятной жертвой для заклания. Получается, Путин ослабевает, портятся отношения России и Украины – и Медведчук не нужен», - заявил политолог.
По мнению Олега Соскина, агрессия в отношении Виктора Медведчука будет нарастать. Политолог опасается, что политику придется покинуть Украину.
«На Украине он не имеет практически авторитета и поддержки. У него нет союзников, он сам по себе. Он сейчас активизировался, купил несколько каналов, которые его постоянно позиционируют. К нему со стороны практически всех политических сил и общественных организаций негативное отношение возросло. Тем более план по умиротворению России, который осуществлял Зеленский (Владимир, президент Украины – прим. НСН) захлебнулся, и надобности в Медведчуке нет. Боюсь, чтобы ему не пришлось бежать с Украины. Многим выгодно его политически уничтожить», - считает эксперт.
Напомним, в 2009 году президент Владимир Путин написал эссе о Викторе Медведчуке для юбилейного выпуска журнала «Главред», где назвал его исключительно компетентным и надежным человеком. В западных СМИ до сих пор встречается упоминание Медведчука как человека Путина на Украине.
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