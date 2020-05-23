На Украине атаку на офис Медведчука объяснили «ослаблением» Путина

Один из работников охраны офиса украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука госпитализирован после акции радикалов. Заявление об этом размещено на сайте партии.

Сообщается, что охранник офиса Медведчука доставлен в больницу «после удара в висок».

Украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал о сложном положении лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в киевском политическом бомонде.

«Положение Медведчука (Виктора, лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» - прим. НСН) зиждется только на его хороших личных отношениях с Путиным (Владимиром, президентом России – прим. НСН). Поэтому то, что началось в отношении него, неслучайно. Он может быть для всех приятной жертвой для заклания. Получается, Путин ослабевает, портятся отношения России и Украины – и Медведчук не нужен», - заявил политолог.