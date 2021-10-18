Украина подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока - 2» в ФРГ

Киев подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока – 2» в Федеральное сетевое агентство Германии. Об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По словам председателя правления компании, украинская сторона будет настаивать на невозможности сертификации, поскольку проект газопровода якобы нарушает Энергетическую хартию Евросоюза.

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Фото: facebook.com/NaftogazGroup
ТЕГИ:ГерманияСеверный Поток-2Нафтогаз
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