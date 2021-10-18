Украина подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока - 2» в ФРГ
18 октября 202115:23
Киев подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока – 2» в Федеральное сетевое агентство Германии. Об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
По словам председателя правления компании, украинская сторона будет настаивать на невозможности сертификации, поскольку проект газопровода якобы нарушает Энергетическую хартию Евросоюза.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Украина подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока - 2» в ФРГ
- Россия сохранила второе место в мире по добыче нефти
- Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве
- ФАС признала непристойной рекламу ресторана «ЁбиДоЁби»
- Госдума обсудит отмену обязательного техосмотра в осеннюю сессию
- Кудрин нашёл «прорыв» в финансировании здравоохранения
- Украина получила от США новую партию военной помощи
- Лукашенко опасается диверсий на объектах в Белоруссии
- Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в сухом молоке из Белоруссии
- «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину
18 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru