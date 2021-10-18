«Паразитизм на теле Украины». Транзит российского газа вновь будоражит соседей
Цены на топливо снова растут после отказа России от дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину.
«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на ноябрь 2021 года в ходе аукциона, прошедшего в понедельник, 18 октября. Об этом стало известно из результатов платформы RBP (Regional Booking Platform). Ранее председатель правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что объемы прокачки газа через территорию Украины упали со 180 миллионов кубометров в сутки до менее 100 миллионов кубометров в течение этого года.
«В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд кубометров газа, в этом году – 40», - рассказал Витренко.
На фоне тревожных для украинской экономики сообщений цены на газ для рядовых потребителей начали расти. По словам украинского политолога Александра Дудчака, «Нафтогаз» начал продавать топливо украинцам по завышенным ценам еще две недели назад.
«На прошлой неделе, когда на бирже газ стоил 1250 долларов, "Нафтогаз" пытался продавать его за 1440 своим потребителям. Удивительные размеры приобретают жульничество и паразитизм на теле украинского гражданина», - заявил Дудчак.
При этом бывший министр экономики Украины Владимир Лановой усомнился в достоверности данных о повышении тарифов на отопление в несколько раз.
«Официальные сообщения правительства говорят о том, что такого роста тарифов не будет, потому что газ есть в резервах, газохранилищах, и он несколько дешевле рыночной цены. Этот газ был закуплен несколько месяцев или год назад. Я как потребитель могу сказать, что никакого двойного роста нет», - подчеркнул Лановой.
Местные СМИ передавали, что компания «Нафтогаз Украины» получит от «Оператора ГТС Украины» 48 миллиардов гривен (около 1,8 миллиарда долларов) на закупку газа для преодоления дефицита топлива зимой. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, призвал «Газпром» не увеличивать объём прокачки газа по новым трубам, несмотря на явную выгоду использования нового газопровода в сравнении с изношенными трубами газотранспортной системы Украины.
«Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день», - подчеркнул Путин.
Украинская оппозиция не первый раз заявляет о том, что Украине грозит энергетический кризис из-за нехватки топлива и завышенных цен на него. Так, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин обвинил в сложившейся ситуации в том числе главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, который обвинял председателя партии Виктора Медведчука в госизмене из-за поставок угля из Донбасса на территорию Украины. Ранее стало известно, что на двух из трех теплоэлектростанций государственной украинской компании «Центрэнерго» в течение нескольких дней может закончится уголь.
«Баканов пытается в пафосных терминах, которым позавидовал бы бывший президент Украины Петр Порошенко, рассказывать, на какой "крючок зависимости от России" Медведчук подвесил Украину <...> Похоже, в самое ближайшее время Баканову и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках», - заявил Волошин на своей странице в Facebook.
При этом первая нитка трубопровода «Северный поток-2» по состоянию на 18 октября уже наполнена «техническим газом» в объеме около 177 миллионов кубометров, указано на сайте компании-оператора газопровода. Таким образом, «Северный поток-2» полностью готов к работе, и дело остается только за официальной сертификацией проекта со стороны Евросоюза.
В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что цены на газ в Европе могут еще подрасти в случае промедления с запуском «Северного потока-2».
«Высокие цены на энергию в Европе подталкивают европейцев к тому, чтобы они пошевелились в плане сертификации и выдачи необходимых документов для введения в эксплуатацию "Северного потока-2". Мяч на стороне Европы, но как быстро евробюрократы это сделают, сказать сложно», - отметил эксперт.
По состоянию на 13:18 по московскому времени стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в ходе торгов на одном из крупнейших европейских хабов TTF в Нидерландах вновь выросла на 14% и достигла 1281,9 долларов за 1 тысячу кубических метров. Причиной этого стал отказ «Газпрома» бронировать дополнительные транзитные мощности через территорию Украины.
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