«Паразитизм на теле Украины». Транзит российского газа вновь будоражит соседей

При этом бывший министр экономики Украины Владимир Лановой усомнился в достоверности данных о повышении тарифов на отопление в несколько раз.

«Официальные сообщения правительства говорят о том, что такого роста тарифов не будет, потому что газ есть в резервах, газохранилищах, и он несколько дешевле рыночной цены. Этот газ был закуплен несколько месяцев или год назад. Я как потребитель могу сказать, что никакого двойного роста нет», - подчеркнул Лановой.

Местные СМИ передавали, что компания «Нафтогаз Украины» получит от «Оператора ГТС Украины» 48 миллиардов гривен (около 1,8 миллиарда долларов) на закупку газа для преодоления дефицита топлива зимой. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, призвал «Газпром» не увеличивать объём прокачки газа по новым трубам, несмотря на явную выгоду использования нового газопровода в сравнении с изношенными трубами газотранспортной системы Украины.

«Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день», - подчеркнул Путин.

Украинская оппозиция не первый раз заявляет о том, что Украине грозит энергетический кризис из-за нехватки топлива и завышенных цен на него. Так, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин обвинил в сложившейся ситуации в том числе главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, который обвинял председателя партии Виктора Медведчука в госизмене из-за поставок угля из Донбасса на территорию Украины. Ранее стало известно, что на двух из трех теплоэлектростанций государственной украинской компании «Центрэнерго» в течение нескольких дней может закончится уголь.

«Баканов пытается в пафосных терминах, которым позавидовал бы бывший президент Украины Петр Порошенко, рассказывать, на какой "крючок зависимости от России" Медведчук подвесил Украину <...> Похоже, в самое ближайшее время Баканову и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках», - заявил Волошин на своей странице в Facebook.