На Украине ждут «наступления» России на Киев на фоне миграционного кризиса
Россия на фоне возникшей напряженности на границе Белоруссии и ЕС из-за миграционного кризиса может «пойти в наступление» на Украину. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».
«Способна», — заявил он, отвечая на вопрос, может ли Россия пойти в наступление на фоне напряженности на границе.
Арестович заявил также, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментировала итоги заседания трехсторонней контактной группы, когда оно еще проходило. Поэтому представитель Украины утверждает, что все результаты были заранее подготовленными.
«Они были очень простые: что мы нагнетаем милитаристскую силу, что это Киев хочет атаковать первым Донбасс, а НАТО помогает ему. Что Франция и Германия заняли позицию Киева, а НАТО помогает им в Черном море создавать группировку, о чем позже сказал Путин (Владимир, президент России – прим. НСН)», — отметил Арестович.
По его оценке, «впервые с 2014 года уровень военной опасности - политической, гибридной - похож на уровень конца 2013 - начала 2014 года».
Ранее украинский политический эксперт Андрей Головачев заявил, что Польша, как и Украина, пытается продать ЕС и США образ «восточного бастиона» Запада, чтобы выторговывать разные «плюшки».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 823 / сут.
Умерли
255 тыс.+1 219 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+29 821 / сут.
- Россия програла Хорватии
- В Луганске рассказали, что украинские военные повредили газопровод
- Глава ОАК раскрыл планы по производству истребителя Checkmate
- Украинские военные опровергли заявление об уничтожении мигрантов при прорыве границы с Белоруссией
- На Украине ждут «наступления» России на Киев на фоне миграционного кризиса
- Стала известна страна, провоцирующая войну Запада с Россией
- Более 2 миллионов петербуржцев привились от COVID-19
- В Москве открыли памятник Армену Джигарханяну
- Диалог начался. Минск и ЕС обсуждают миграционный кризис на польско-белорусской границе
- В китайском городе Хэйхэ выявили коронавирус на товарах из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru