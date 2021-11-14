На Украине ждут «наступления» России на Киев на фоне миграционного кризиса

«Способна», — заявил он, отвечая на вопрос, может ли Россия пойти в наступление на фоне напряженности на границе.

Арестович заявил также, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментировала итоги заседания трехсторонней контактной группы, когда оно еще проходило. Поэтому представитель Украины утверждает, что все результаты были заранее подготовленными.

«Они были очень простые: что мы нагнетаем милитаристскую силу, что это Киев хочет атаковать первым Донбасс, а НАТО помогает ему. Что Франция и Германия заняли позицию Киева, а НАТО помогает им в Черном море создавать группировку, о чем позже сказал Путин (Владимир, президент России – прим. НСН)», — отметил Арестович.

По его оценке, «впервые с 2014 года уровень военной опасности - политической, гибридной - похож на уровень конца 2013 - начала 2014 года».

Ранее украинский политический эксперт Андрей Головачев заявил, что Польша, как и Украина, пытается продать ЕС и США образ «восточного бастиона» Запада, чтобы выторговывать разные «плюшки».

