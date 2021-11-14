Стала известна страна, провоцирующая войну Запада с Россией

По его словам, из-за спора Варшавы с Брюсселем по вопросу независимости судебной системы Польша может лишиться 60 миллиардов евро финансовой поддержки. Также возможно исключение этого государства из Евросоюза, отмечает РИА Новости.

«В этих условиях Польша, вместо того, чтобы быстренько принять и запустить в Германию и другие богатые страны ЕС эти несчастные 3-5 тысяч курдов <…>, начинает сознательно раздувать вселенский конфликт», — пишет он.

По словам Головачева, Польша, как и Украина, пытается продать ЕС и США образ «восточного бастиона» Запада, чтобы выторговывать разные «плюшки».

«Кстати, еще Черчилль называл Польшу главным провокатором Европы и считал, что поляки получили сполна за свое поведение. Но урок, похоже, не пошел впрок: поляки опять взялись за старое, подталкивая Европу к большой войне», — заявил Головачев.

Ранее Польша совместно с Литвой и Латвией начали обсуждать возможность созыва Совета НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью агентству РАР.

