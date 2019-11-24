На Украине Зеленского осмеяли за форму с черепом на шевроне
Украинский президент Владимир Зеленский надел форму, на шевроне которой изображен череп. Об этом в своем аккаунте в Facebook написал волонтер Роман Доник.
В таком виде Зеленский прибыл в военную гавань в Очакове для встречи с моряками. Именно сюда прибыли украинские катера, участвовавшие в керченском инциденте в 2018 году, которые вернула Россия.
Волонтер отметил, что символичный шеврон Зеленскому в качестве подарка ему преподнесли в ходе рабочего визита главы Украины в Луганскую область, дополняет Газета.ru.
«Я помню, как все освистывали (предыдущего президента Петра) Порошенко за тактическую кобуру на бедре. Порошенко сделал работу над ошибками и больше не играл «крутого воЕна». То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее», — цитируют Доника Известия.
Напомнил, череп с надписью «Украина или смерть» является девизом воинского формирования «Черные запорожцы». Эмблема изображена на шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, участвующей в операциях на Донбассе.
Ранее политолог Алексей Мухин в эфире НСН высказался о манере общения Зеленского в ходе его краткого разговора с министром иностранных дел России Сергей Лавровым на полях Генассамблеи ООН.
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