Череп на шевроне Зеленского сочли угрозой Кремлю
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины в эфире НСН заявил о подготовке Владимиром Зеленским нового формата отношений с Кремлем по Донбассу.
Украинский президент Владимир Зеленский надел форму, на шевроне которой изображен череп. Об этом в своем аккаунте в Facebook написал волонтер Роман Доник. В таком виде Зеленский прибыл в военную гавань в Очакове для встречи с моряками. Именно сюда прибыли украинские катера, участвовавшие в керченском инциденте в 2018 году, которые вернула Россия. Волонтер отметил, что символичный шеврон Зеленскому в качестве подарка ему преподнесли в ходе рабочего визита главы Украины в Луганскую область, дополняет Газета.ru.
Напомним, череп с надписью «Украина или смерть» является девизом воинского формирования «Черные запорожцы». Эмблема изображена на шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, участвующей в операциях на Донбассе.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН заявил, что появление Владимира Зеленского в форме с черепом на шевроне является молчаливым, но явным вызовом Москве в диалоге по Донбассу
«Речь идет о демонстрации очень серьезных действий Украины по Донбассу. Зеленский, понимая, что Кремль не отдаст ему Донбасс, надо идти на показательные уступки. А фактически… «Черный запорожцы» - это очень круто, их эмблема. Минские договоренности, нормандский формат отмирают. Посмотрим, какой формат появится вместо этого», - отметил политолог.
Эксперт исключил случайность при подготовке президентского образа Зеленского к встрече с моряками в Очакове.
«У Зеленского все продумано, у него нет глупых выходок. Он советуется по каждому своему действию. У него есть группы драматургов, постановщиков, стилистов. Они продумывают все: как он должен выглядеть, в чем будет одет, как должен себя вести и что говорить. Это драматургия шоу», - считает Олег Соскин.
Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН объяснил, как профессия шоумена помогла Зеленскому на выборах.
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