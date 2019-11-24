Череп на шевроне Зеленского сочли угрозой Кремлю

Украинский президент Владимир Зеленский надел форму, на шевроне которой изображен череп. Об этом в своем аккаунте в Facebook написал волонтер Роман Доник. В таком виде Зеленский прибыл в военную гавань в Очакове для встречи с моряками. Именно сюда прибыли украинские катера, участвовавшие в керченском инциденте в 2018 году, которые вернула Россия. Волонтер отметил, что символичный шеврон Зеленскому в качестве подарка ему преподнесли в ходе рабочего визита главы Украины в Луганскую область, дополняет Газета.ru.

Напомним, череп с надписью «Украина или смерть» является девизом воинского формирования «Черные запорожцы». Эмблема изображена на шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, участвующей в операциях на Донбассе.