На Украине заявили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске, Киеве и Харькове

«В Одессе слышны звуки взрывов», — указано в публикации.

Ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Местные СМИ заявляли о взрывах в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге, Николаеве, Кривом Роге, Кропивницком. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в украинской столице. Позже в ряде регионов страны повторно была объявлена воздушная тревога, затем ее отменили.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывОдессаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры