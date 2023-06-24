На Украине заявили о взрывах в Одессе
24 июня 202307:52
Взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Одессе слышны звуки взрывов», — указано в публикации.
Ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Местные СМИ заявляли о взрывах в Днепропетровске, Харькове, Кременчуге, Николаеве, Кривом Роге, Кропивницком. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в украинской столице. Позже в ряде регионов страны повторно была объявлена воздушная тревога, затем ее отменили.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru