На Украине заявили о взрывах в Киеве, Львове, Одессе и Днепре

Как пишет Telegram-канал «Политика страны», Украина подверглась массированной ракетной атаке. В частности, во Львове был поврежден объект инфраструктуры, в Одессе повреждены два здания. Кроме того, власти Харькова заявили о проблемах с электроснабжением из-за обстрелов. В Днепропетровске сообщили о нескольких пожарах в разных частях города.

В то же время в военной администрации Киева заявили о ЧП в Святошинском районе. СМИ сообщают о падении обломков ракет и возгорании. Также обломки упали в Подольском районе города, здесь же загорелось складское помещение, пишет RT.

Как отметил военный эксперт Юрий Подоляка в своем Telegram-канале, атака стала «одним из крупнейших налетов за этот год», пишет «Свободная пресса».

