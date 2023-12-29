На Украине заявили о взрывах в Киеве, Львове, Одессе и Днепре
Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Харькове, Сумской и Хмельницкой областях Украины. Об этом сообщили местные СМИ.
Как пишет Telegram-канал «Политика страны», Украина подверглась массированной ракетной атаке. В частности, во Львове был поврежден объект инфраструктуры, в Одессе повреждены два здания. Кроме того, власти Харькова заявили о проблемах с электроснабжением из-за обстрелов. В Днепропетровске сообщили о нескольких пожарах в разных частях города.
В то же время в военной администрации Киева заявили о ЧП в Святошинском районе. СМИ сообщают о падении обломков ракет и возгорании. Также обломки упали в Подольском районе города, здесь же загорелось складское помещение, пишет RT.
Как отметил военный эксперт Юрий Подоляка в своем Telegram-канале, атака стала «одним из крупнейших налетов за этот год», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru