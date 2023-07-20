На Украине заявили о введении в армию 287 стандартов НАТО
В Министерстве обороны Украины заявили о внедрении в украинскую армию 287 стандартов Североатлантического альянса. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства страны.
Отмечается, что Киев смог ввести четверть от общего числа натовских стандартов. Из них 174 стандарта введены в рамках партнерства Украина-НАТО, 113 — «инициативные».
В Минобороны Украины подчеркнули, что Киев сумел обогнать по этому показателю партнеров блока НАТО и даже некоторых членов альянса.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал «совершенно безумной» мысль о необходимости рассмотреть принятие Киева в НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru