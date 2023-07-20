На Украине заявили о введении в армию 287 стандартов НАТО

Отмечается, что Киев смог ввести четверть от общего числа натовских стандартов. Из них 174 стандарта введены в рамках партнерства Украина-НАТО, 113 — «инициативные».

В Минобороны Украины подчеркнули, что Киев сумел обогнать по этому показателю партнеров блока НАТО и даже некоторых членов альянса.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал «совершенно безумной» мысль о необходимости рассмотреть принятие Киева в НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

