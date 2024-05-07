Песков допустил, что Путин может предложить кандидатуру премьера 7 мая
Президент Владимир Путин может уже во вторник внести в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
По словам представителя Кремля, этого «вполне можно ожидать».
Песков указал, что после инаугурации президента, которая проходит 7 мая, правительство сложит полномочия и министры продолжат работу в качестве исполняющих обязанности.
«Главное — это продолжение работы в обычном режиме, потому что задач очень много, темпы высокие. Нельзя прерываться ни на час», — указал пресс-секретарь.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в соответствии с Конституцией у президента есть две недели на внесение кандидатуры главы правительства, пишет Ura.ru.
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