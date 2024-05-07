Песков допустил, что Путин может предложить кандидатуру премьера 7 мая

По словам представителя Кремля, этого «вполне можно ожидать».

Песков указал, что после инаугурации президента, которая проходит 7 мая, правительство сложит полномочия и министры продолжат работу в качестве исполняющих обязанности.

«Главное — это продолжение работы в обычном режиме, потому что задач очень много, темпы высокие. Нельзя прерываться ни на час», — указал пресс-секретарь.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в соответствии с Конституцией у президента есть две недели на внесение кандидатуры главы правительства, пишет Ura.ru.

