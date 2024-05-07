Суд в Забайкалье восстановил тещу Ильи Лагутенко в должности тренера по гимнастике
Тренера по художественной гимнастике Валентину Жукову, тещу основателя рок-группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, восстановят на работе в спортивной школе №9 в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальского краевого суда.
Ранее родственницу Лагутенко уволили за некорректное поведение в отношении воспитанников. Жукова обжаловала решение в читинском Центральном районном суде. Инстанция встала на сторону спортшколы, позже тренер подала апелляцию, которую рассмотрел краевой суд.
Судебная коллегия учреждения по гражданским делам отметила решение райсуда Читы и приняла новое.
«Коллегия не только обязала восстановить Валентину Жукову на работе, но и взыскала со спортшколы в пользу тренера средний заработок за время вынужденного прогула в размере 242 471 рублей», — указали в суде.
Кроме того, спортшколу обязали выплатить Жуковой 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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- Суд в Забайкалье восстановил тещу Ильи Лагутенко в должности тренера по гимнастике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru