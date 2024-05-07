Суд в Забайкалье восстановил тещу Ильи Лагутенко в должности тренера по гимнастике

Тренера по художественной гимнастике Валентину Жукову, тещу основателя рок-группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, восстановят на работе в спортивной школе №9 в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальского краевого суда.

Ранее родственницу Лагутенко уволили за некорректное поведение в отношении воспитанников. Жукова обжаловала решение в читинском Центральном районном суде. Инстанция встала на сторону спортшколы, позже тренер подала апелляцию, которую рассмотрел краевой суд.

Судебная коллегия учреждения по гражданским делам отметила решение райсуда Читы и приняла новое.

«Коллегия не только обязала восстановить Валентину Жукову на работе, но и взыскала со спортшколы в пользу тренера средний заработок за время вынужденного прогула в размере 242 471 рублей», — указали в суде.

Кроме того, спортшколу обязали выплатить Жуковой 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

