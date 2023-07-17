В США испугались внешнего вида Зеленского на саммите НАТО

Бывший федеральный прокурор Джордж Пэрри в статье для American Spectator отметил, что его напугал внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе.

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Обозреватель заявил, что у украинского лидера был изможденный внешний вид. Зеленский выглядит как человек, находящийся на волоске от смерти, считает эксперт.

По его мнению, внешний вид президента Украины указывает на его тяжелое положение. Пэрри считает, что Киев терпит поражение из-за неудачного контрнаступления ВСУ.

Саммит НАТО в Вильнюсе прошел 11-12 июля. Союзники согласились предоставить Украине членство по упрощенной процедуре, но не обозначили сроки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:УкраинаНАТОВладимир Зеленский

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