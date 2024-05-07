В Кремлевском дворце опровергли информацию о выступлении Орбакайте 1 июня
Певицы Кристины Орбакайте нет в списках артистов, которые выступят на общем концерте в День защиты детей, рассказал пресс-секретарь Кремлевского дворца Константин Ярошевский.
Он также добавил, что в программе концерта «Все лучшее — детям!» не заявлены Лариса Долина, Дима Билан и Нилетто.
«Может быть, это скрытая реклама мероприятия, чтобы привлечь внимание к нему, может быть, чьи-то интриги. Пока в составе артистов я их не вижу», — сообщил Ярошевский в беседе с NEWS.ru.
Ранее СМИ сообщали, что Орбакайте намерена возобновить выступления в России с 1 июня. Уточнялось, что артистка планирует принимать участие в частных концертах, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru