В Кремлевском дворце опровергли информацию о выступлении Орбакайте 1 июня

Он также добавил, что в программе концерта «Все лучшее — детям!» не заявлены Лариса Долина, Дима Билан и Нилетто.

«Может быть, это скрытая реклама мероприятия, чтобы привлечь внимание к нему, может быть, чьи-то интриги. Пока в составе артистов я их не вижу», — сообщил Ярошевский в беседе с NEWS.ru.

Ранее СМИ сообщали, что Орбакайте намерена возобновить выступления в России с 1 июня. Уточнялось, что артистка планирует принимать участие в частных концертах, напоминает «Радиоточка НСН».

