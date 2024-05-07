Путин назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом — служить России
7 мая 202412:13
Владимир Путин назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом — служить России. Об этом глава государства заявил на торжественной церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского Дворца.
«Судьбу России мы будем определять сами ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подсторожить правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями», - сказал Путин.
Российский лидер также заявил, что и впредь интересы и безопасность народа России будут для него превыше всего. Путин завершил свою инаугурационную речь словами «вместе победим», отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru