Путин назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом — служить России

Владимир Путин назвал огромной честью, обязанностью и священным долгом — служить России. Об этом глава государства заявил на торжественной церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского Дворца.

Присяга, речь и «нюансы»: Как пройдет инаугурация Путина
«Судьбу России мы будем определять сами ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подсторожить правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями», - сказал Путин.

Российский лидер также заявил, что и впредь интересы и безопасность народа России будут для него превыше всего. Путин завершил свою инаугурационную речь словами «вместе победим», отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ИнаугурацияВыборы Президента РоссииВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры