СМИ: Человек выпал из горящей квартиры на 21-ом этаже в Екатеринбурге

В Екатеринбурге горит квартира на 21-ом этаже жилого дома, сообщает RT. На опубликованной записи видно, как двое людей пытаются спастись от пожара, высунувшись из окон, и один из них срывается вниз.

Уточняется, что на месте находятся спасательные службы, однако они не могут проехать к зданию из-за припаркованных рядом машин.

Мужчина, сорвавшийся вниз, выжил, сообщают экстренные службы. Он доставлен в больницу. Информации о погибших нет.

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