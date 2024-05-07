СМИ: Человек выпал из горящей квартиры на 21-ом этаже в Екатеринбурге
7 мая 202412:18
В Екатеринбурге горит квартира на 21-ом этаже жилого дома, сообщает RT. На опубликованной записи видно, как двое людей пытаются спастись от пожара, высунувшись из окон, и один из них срывается вниз.
Уточняется, что на месте находятся спасательные службы, однако они не могут проехать к зданию из-за припаркованных рядом машин.
Мужчина, сорвавшийся вниз, выжил, сообщают экстренные службы. Он доставлен в больницу. Информации о погибших нет.
Новость дополняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru