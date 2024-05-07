Пушилин назвал завершение СВО важнейшей задачей Путина

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя инаугурацию президента России Владимира Путина, назвал первоочередной его целью в предстоящем сроке «логическое завершение специальной военной операции». Об этом он рассказал в беседе со «Звездой».

«Только сильный лидер большой сильной страны может поменять ситуацию к лучшему…. В первую очередь к логическому завершению должна прийти специальная военная операция», - подчеркнул глава ДНР. Пушилин является одним из приглашенных гостей на церемонию инаугурации Владимира Путина.