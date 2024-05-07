Пушилин назвал завершение СВО важнейшей задачей Путина
Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя инаугурацию президента России Владимира Путина, назвал первоочередной его целью в предстоящем сроке «логическое завершение специальной военной операции». Об этом он рассказал в беседе со «Звездой».
«Только сильный лидер большой сильной страны может поменять ситуацию к лучшему…. В первую очередь к логическому завершению должна прийти специальная военная операция», - подчеркнул глава ДНР. Пушилин является одним из приглашенных гостей на церемонию инаугурации Владимира Путина.
Он также отметил, что за СВО наблюдают во всем мире, и многие страны корректируют свое мнение касательно происходящих боевых действий.
Также Пушилин подчеркнул, что вторая важнейшая цель Путина это, конечно, благосостояние российских граждан.
В Большом Кремлевском дворце 7 мая проходит инаугурация Владимира Путина. Она начнется в 12:00, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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