Пушилин назвал завершение СВО важнейшей задачей Путина

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя инаугурацию президента России Владимира Путина, назвал первоочередной его целью в предстоящем сроке «логическое завершение специальной военной операции». Об этом он рассказал в беседе со «Звездой».

«Только сильный лидер большой сильной страны может поменять ситуацию к лучшему…. В первую очередь к логическому завершению должна прийти специальная военная операция», - подчеркнул глава ДНР. Пушилин является одним из приглашенных гостей на церемонию инаугурации Владимира Путина.

«Почта России» выпустила марку в честь вступления Путина в должность президента

Он также отметил, что за СВО наблюдают во всем мире, и многие страны корректируют свое мнение касательно происходящих боевых действий.

Также Пушилин подчеркнул, что вторая важнейшая цель Путина это, конечно, благосостояние российских граждан.

В Большом Кремлевском дворце 7 мая проходит инаугурация Владимира Путина. Она начнется в 12:00, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:ДНРПрезидент РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры