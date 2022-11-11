На Украине заявили о возможном усилении ВСУ после зимы

По его словам, предстоящая зима замедлит активность боевых действий, как со стороны Украины, так и со стороны России. Министр отметил, что это время будет использоваться для перегруппировки, для обновления и для ротации.

Резников подчеркнул, что Украина после зимней паузы будет усилена тысячами солдат.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если Россия сдаст Херсон украинским военным, то авторитет президента Владимира Путина сильно упадет, а страна может оказаться на пороге революции.

