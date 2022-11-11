На Украине заявили о возможном усилении ВСУ после зимы
Войска Украины после предполагаемой зимней паузы в боевых действиях будут усилены солдатами, которые проходят подготовку в Великобритании, сообщил Reuters глава Минобороны Алексей Резников.
По его словам, предстоящая зима замедлит активность боевых действий, как со стороны Украины, так и со стороны России. Министр отметил, что это время будет использоваться для перегруппировки, для обновления и для ротации.
Резников подчеркнул, что Украина после зимней паузы будет усилена тысячами солдат.
Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если Россия сдаст Херсон украинским военным, то авторитет президента Владимира Путина сильно упадет, а страна может оказаться на пороге революции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- На Украине заявили о возможном усилении ВСУ после зимы
- Госдеп: Блинкен не планирует общения с Лавровым на саммите G20
- Вучич сообщил, когда Сербия введет антироссийские санкции
- США: Россия не отвечает на попытки обменяться заключенными
- Москва обвинила Вашингтон в попытке скрыть военные преступления в Афганистане
- Зеленский сравнил ВСУ и войска НАТО
- L'Oreal не подтвердила возобновление поставки продукции в Россию
- Пентагон: Украина получит новый пакет помощи на $400 млн
- Греф назвал антироссийские санкции стимулом для развития отечественных компаний
- Экс-советник главы Пентагона раскритиковал Киев за иллюзию готовности к диалогу с Москвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru