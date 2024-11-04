На Украине заявили о снимках расположения военных систем в Google Maps

При этом он не уточнил, какие именно системы Вооруженных сил Украины были опубликованы. Коваленко указал, что обращение в Google с просьбой удалить материалы осталось неудовлетворенным.

Ранее Коваленко заявил, что запрет или блокировка работы мессенджера Telegram на Украине невозможны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

