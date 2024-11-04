На Украине заявили о снимках расположения военных систем в Google Maps

Фотографии расположения военных систем Украины появились в Google Maps, сообщил в Telegram директор Центра противодействия дезинформации СНБО при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Сверхсекретный прототип американского беспилотника нашли на Google Maps

При этом он не уточнил, какие именно системы Вооруженных сил Украины были опубликованы. Коваленко указал, что обращение в Google с просьбой удалить материалы осталось неудовлетворенным.

Ранее Коваленко заявил, что запрет или блокировка работы мессенджера Telegram на Украине невозможны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // delfcenteno
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