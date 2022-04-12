На Украине заявили о «самом худшем состоянии» страны и попросили денег у Запада
Глава Минфина Украины Сергей Марченко призвал западные государства пожертвовать средства на восстановление инфраструктуры страны и продолжение «борьбы» с Россией. Об этом пишет Financial Times.
Речь идет о $270 млрд долларов, которые Международный валютный фонд распределил между 190 странами для борьбы с пандемией. Марченко призвал страны отдать или одолжить Киеву на военные нужды Украины от 5 до 10% полученных средств, отмечает Ura.ru.
«Мы находимся в сильном стрессе, в самом худшем [финансовом] состоянии. Если вы хотите, чтобы мы выиграли эту борьбу, тогда помогите нам. Киевская школа экономики оценила общие экономические потери в 600 миллиардов долларов», — отметил министр.
Марченко пояснил, что на фоне спецоперации РФ треть предприятий Украины прекратили работу, пишет РИА ФАН. При этом около 45% продолжают деятельность на низких мощностях. Кроме того, глава украинского Минфина утверждает, что ущерб гражданской и военной инфраструктуре составил $270 млрд.
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