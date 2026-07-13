При пожаре в пабе в Бангкоке погибли минимум 27 человек

В результате возгорания погибли как минимум 27 человек. Пожар произошел около полуночи в заведении в северной части тайской столицы. На кадрах видно, как из входной двери заведения вырывается огромное пламя, люди пытаются выбраться наружу, а густой черный дым поднимается в небо.

Глава правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун сообщил, что погибли 27 человек, несколько пострадавших доставлены в больницы. Причина возгорания устанавливается. На тушение огня у пожарных ушло около получаса.

Ранее в Таиланде с загоревшегося туристического теплохода спасли 26 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

