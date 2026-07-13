При пожаре в пабе в Бангкоке погибли минимум 27 человек
Крупный пожар произошел в пабе Na Ladprao в Бангкоке (Таиланд), сообщает Associated Press.
В результате возгорания погибли как минимум 27 человек. Пожар произошел около полуночи в заведении в северной части тайской столицы. На кадрах видно, как из входной двери заведения вырывается огромное пламя, люди пытаются выбраться наружу, а густой черный дым поднимается в небо.
Глава правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун сообщил, что погибли 27 человек, несколько пострадавших доставлены в больницы. Причина возгорания устанавливается. На тушение огня у пожарных ушло около получаса.
Ранее в Таиланде с загоревшегося туристического теплохода спасли 26 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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