Около 3 млн человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Бави»

В Китае около 3 млн человек эвакуировали из-за тайфуна «Бави», сообщает Telegram-канал Mash.

Из-за приближающегося тайфуна «Бави» в Китае застряли сотни российских туристов

Cтихия обрушилась на популярные у россиян города - Шанхай, Пекин, провинции Чжэцзян, Фуцзянь. Задержаны более 1,2 тысячи авиарейсов. Туристы из России сидят в терминалах или отелях и ждут вылета. В крупнейших аэропортах Шанхая отменены 40% вылетов: 905 в Пудуне и 384 в Хунцяо.

Кроме того, отменены высокоскоростные поезда из Шанхая, городов провинции Чжэцзян, Фуцзянь, Аньхой. Тайфун обрушился на Восточный Китай, сильным ветром разрушены жилые дома, оборваны линии электропередачи.

До этого стихия коснулась южных японских островов и северной части Тайваня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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