«Запад от Зеленского непублично требует наказать всех причастных. Руководителей спецслужб он уволить не может, потому что таким образом он признает, что Украина имеет к этому самое непосредственное отношение», – указ экс-парламентарий.

По его словам, никаких других обоснований для отставки Свириденко и смены правительства нет. Однако это удовлетворит запросы западных кураторов. Килинкаро отметил, что в качестве главного претендента на пост рассматривается глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, который близок к Зеленскому и управлял «отжатыми» активами «Приватбанка».

Ранее премьер-министр Украины подтвердила свою отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

