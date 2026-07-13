Экс-депутат Рады: Зеленский меняет кабмин из-за теракта в Монако
Президент Украины Владимир Зеленский вынужден менять кабинет министров из-за давления Запада после организованного украинскими спецслужбами террористического акта в Монако, сообщает «Абзац» со ссылкой бывшего депутата Верховной Рады Спиридона Килинкарова.
«Запад от Зеленского непублично требует наказать всех причастных. Руководителей спецслужб он уволить не может, потому что таким образом он признает, что Украина имеет к этому самое непосредственное отношение», – указ экс-парламентарий.
По его словам, никаких других обоснований для отставки Свириденко и смены правительства нет. Однако это удовлетворит запросы западных кураторов. Килинкаро отметил, что в качестве главного претендента на пост рассматривается глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, который близок к Зеленскому и управлял «отжатыми» активами «Приватбанка».
Ранее премьер-министр Украины подтвердила свою отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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