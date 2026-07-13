Бензин на российских АЗС подорожал на 24%
В России стоимость бензина АИ-92 за 1-9 июля выросла на 20% год к году, (70,5 рубля за л), а АИ-95 — на 24%, до 77,5 рубля, сообщает «Коммерсант».
Таковы данные аналитического центра «Чек Индекс» на основе продаж с каждой третьей автозаправочной станции в России. Кроме того, средняя стоимость бензина АИ-98 на заправках в начале месяца выросла на 32% год к году, до 119,5 рубля за л, а АИ-100 — на 13%, до 94,5 рубля. При этом стоимость дизтоплива за год увеличилась на 11%, до 88 рублей за л, компримированного природного газа (КПГ) — на 14%, до 29 рублей, а СУГ подорожал на 18%, до 35,5 рубля за литр.
Разница между сетевыми и независимыми АЗС достигает 2,1 раза, на фоне чего увеличивается спрос на альтернативы в виде СУГ и дизтоплива при сокращающемся объеме покупок наиболее дорогостоящих марок бензина.
Ранее стало известно, что бензин в Ялте подорожал до 350 рублей за литр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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