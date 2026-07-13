СМИ: США не поверили Израилю про угрозу убийства Трампа

По данным газеты, часть чиновников США усомнилась в достоверности представленной информации и выразила опасения, что Иерусалим использует разведывательные материалы для влияния на позицию Вашингтона по вопросу возможного возобновления полномасштабных боевых действий с Ираном.

Кроме того, источники издания считают, что Тегеран осознает неизбежность военного ответа со стороны Вашингтона при покушении на президента США. Несмотря на стремление Трампа сделать ставку на дипломатию, Израиль заинтересован в возобновлении авиаударов для дальнейшего ослабления Ирана. В настоящее время военные Израиля прорабатывают возможные новые цели на иранской территории после завершения предыдущей кампании.

При этом The Wall Street Journal отмечает, что сведения о предполагаемой угрозе стали достаточным основанием для того, чтобы президент США после саммита НАТО в Турции возвращался не на новом самолете, подаренном королевской семьей Катара в 2025 году, а на прежнем борте Air Force One.

После этого журналистов в США вызвали в суд из-за статьи о новом самолете Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

