СМИ: США не поверили Израилю про угрозу убийства Трампа
Власти США не считают убедительными разведданные, полученные от Израиля, о возможном плане Ирана по убийству американского президента Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, часть чиновников США усомнилась в достоверности представленной информации и выразила опасения, что Иерусалим использует разведывательные материалы для влияния на позицию Вашингтона по вопросу возможного возобновления полномасштабных боевых действий с Ираном.
Кроме того, источники издания считают, что Тегеран осознает неизбежность военного ответа со стороны Вашингтона при покушении на президента США. Несмотря на стремление Трампа сделать ставку на дипломатию, Израиль заинтересован в возобновлении авиаударов для дальнейшего ослабления Ирана. В настоящее время военные Израиля прорабатывают возможные новые цели на иранской территории после завершения предыдущей кампании.
При этом The Wall Street Journal отмечает, что сведения о предполагаемой угрозе стали достаточным основанием для того, чтобы президент США после саммита НАТО в Турции возвращался не на новом самолете, подаренном королевской семьей Катара в 2025 году, а на прежнем борте Air Force One.
После этого журналистов в США вызвали в суд из-за статьи о новом самолете Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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