Суд взыскал с фигурантов дела о китайских USB-носителях 367 млн рублей в пользу Минобороны

Ранее они были осуждены за поставку военному ведомству 102 тыс. USB-носителей и 3 тыс. ноутбуков, которые выдавались за российские, но на деле оказались китайскими. ФСБ установила, что на территории РФ на товар лишь наносили гравировку «МО РФ».

Иск был подан после того, как Красногорский городской суд приговорил коммерсантов по делу об особо крупном мошенничестве. Вопрос о возмещении ущерба в уголовном процессе не рассматривался. Речь шла о госконтракте на 367,1 млн рублей, заключенном Минобороны с ООО «Антей» в 2016 году.

Организатором схемы следствие признало владельца DEPO Computers Сергея Эскина, который находился за границей и был объявлен в розыск. Его сообщники — девять сотрудников и индивидуальный предприниматель — получили сроки от пяти до семи лет, троим из которых в апелляции снизили наказание до трех лет.

Ранее был вынесен приговор по делу о хищении более 6,5 млрд руб. при исполнении контрактов Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

