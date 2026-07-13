Макрон примет у себя лидеров стран «коалиции желающих»

Глава Франции Эмманюэль Макрон 13 июля примет у себя лидеров стран «коалиции желающих», сообщает Euronews.

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В ходе встречи как минимум 25 глав государств и правительств будет обсуждаться поддержка Киева. Союзники намерены укрепить чувство единства и сотрудничества в поддержку Украины после саммитов G7 и Североатлантического альянса, в рамках которых союзники обязались направить Киеву военную помощь в размере €70 млрд.

Советника Макрона указал, что цель встречи — показать, что западные союзники продолжают оказывать поддержку Киеву и Москва может не полагаться на «усталость от конфликта».

Ранее президент Франции заявил, что США больше не являются нейтральным посредником по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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