На Украине заявили о повреждении трех ТЭЦ

Три теплоэлектростанции повреждены на Украине. Об этом сообщил местный энергохолдинг ДТЭК.

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О каких ТЭЦ идет речь, не уточняется.

«Серьезно повреждено оборудование. Энергетики... работают над ликвидацией последствий», — говорится в сообщении в Telegram-канале холдинга.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в ряде регионов прогремели взрывы, пишет «Свободная пресса». Как сообщал министр энергетики страны Герман Галущенко, в пяти областях получили повреждения объекты генерации и передачи электроэнергии, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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