На Украине заявили о повреждении трех ТЭЦ
8 мая 202409:15
Три теплоэлектростанции повреждены на Украине. Об этом сообщил местный энергохолдинг ДТЭК.
О каких ТЭЦ идет речь, не уточняется.
«Серьезно повреждено оборудование. Энергетики... работают над ликвидацией последствий», — говорится в сообщении в Telegram-канале холдинга.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в ряде регионов прогремели взрывы, пишет «Свободная пресса». Как сообщал министр энергетики страны Герман Галущенко, в пяти областях получили повреждения объекты генерации и передачи электроэнергии, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru