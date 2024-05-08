Подпольщик Лебедев сообщил о серии ударов по заводам в Киеве
Российские военные нанесли серию ударов по районам заводов в Киеве. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, напоминает RT. Местные СМИ сообщали о взрывах в столице страны, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской областях.
«В 5:15 в Киеве прилет по левому берегу Днепра, в район Дарницкого вагоноремонтного завода. В 5:30 прилет... в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом», — заявил Лебедев, сославшись на данные коллег.
Кроме того, в 5 часов утра удар был зафиксирован в Броварском районе под Киевом. Подпольщик сообщил о мощном взрыве и ощущавшейся за несколько километров ударной волне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru