На Украине заявили о повреждении одного из ключевых энергообъектов

Один из ключевых объектов энергетики Украины получил серьезные повреждения на минувшей неделе. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Винницкой области

Как отметили в компании, повреждения повлияли на питание ряда областей. По данным «Укрэнерго», сложная ситуация в энергообеспечении отмечается в Киеве и области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях, отмечает телеканал «360».

В регионах действуют плановые и аварийные отключения. Кроме того, местным жителям рекомендуют самостоятельно снижать потребление электричества, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектроэнергияЭнергетикаУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры