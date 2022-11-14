На Украине заявили о повреждении одного из ключевых энергообъектов

Как отметили в компании, повреждения повлияли на питание ряда областей. По данным «Укрэнерго», сложная ситуация в энергообеспечении отмечается в Киеве и области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях, отмечает телеканал «360».

В регионах действуют плановые и аварийные отключения. Кроме того, местным жителям рекомендуют самостоятельно снижать потребление электричества, пишет РИА ФАН.

