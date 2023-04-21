На Украине заявили о повреждении объекта стратегической инфраструктуры в Винницкой области
21 апреля 202310:32
Инфраструктурный объект поврежден в Винницкой области Украины из-за взрыва. Об этом заявила пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.
«Есть попадание в объект инфраструктуры — в Винницкой области», — указала Гуменюк.
По ее словам, речь может идти о повреждении стратегической инфраструктуры.
В ночь на пятницу во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru