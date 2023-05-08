На Украине заявили о поступлении почти €190 млн из Всемирный банк на выплаты зарплат
Всемирный банк направил Украине около €190 млн на выплаты зарплат госслужащим и педагогам. Об этом сообщается на сайте украинского Министерства финансов.
«В общий фонд государственного бюджета Украины поступило €189,32 млн финансирования от Всемирного банка», — отмечается в публикации.
Уточняется, что Киев получил деньги на льготных условиях от Международной ассоциации развития.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что Украина несостоятельна в финансово-экономическом плане, и конфликт на территории страны закончится, как только США и Евросоюз прекратят оказывать поддержку Киеву.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru