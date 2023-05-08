«В общий фонд государственного бюджета Украины поступило €189,32 млн финансирования от Всемирного банка», — отмечается в публикации.



Уточняется, что Киев получил деньги на льготных условиях от Международной ассоциации развития.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что Украина несостоятельна в финансово-экономическом плане, и конфликт на территории страны закончится, как только США и Евросоюз прекратят оказывать поддержку Киеву.

