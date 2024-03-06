На Украине заявили о «мощной тактике» армии РФ

Вооруженные силы России перешли к «мощной тактике» и качественно организовали разведку, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление генерала Вооруженных сил Украины в отставке Сергея Кривоноса.

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По его словам, российские военные очень хорошо организовали разведку. Они знают «стыки» между украинскими воинскими частями. Украинский военный обратил внимание, что войска РФ широко используют беспилотники и минометы в то время, как ВСУ не хватает ни личного состава, ни боеприпасов.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС поставит Украине 170 тыс. снарядов до конца марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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