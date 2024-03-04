Минобороны РФ подтвердило уничтожение второго Abrams в зоне СВО
4 марта 202414:41
Министерство обороны России подтвердило уничтожение второго американского танка Abrams Вооруженных сил Украины. Как сообщили в ведомстве, произошло это на авдеевском направлении.
Ранее на предприятии в Ульяновской области, которое производит дроны-камикадзе «Упырь», сообщили об уничтожении второго Abrams. Первая боевая машина это типа была также подбита с воздуха таким FPV-беспилотником.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео момента атаки танка дроном. По неофициальным данным, подбит ещё один Abrams.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru