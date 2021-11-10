Украина предложила социал-демократам Германии забрать беженцев с границы к себе домой
Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов посоветовал Социал-демократической партии Германии (СДПГ) забрать к себе мигрантов с белорусской границы. Об этом сообщает ТАСС.
Данилов предложил социал-демократам Германии взять к себе домой по несколько беженцев. «Если мало места в бундестаге, у них там есть кабинеты, пусть они их берут к себе и пусть они там находятся», — ответил Данилов на предложение депутата от СДПГ Нильса Шмида разместить их на украинской территории на время рассмотрения их запросов об убежище в Германии.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что говорит серьезно.
«С какого перепугу мы должны их беженцев брать к себе, если немцы о них должны заботиться? Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать», — заключил Данилов.
Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский рассказал, что Украина вдове увеличила число пограничников, чтобы пресечь попытки нелегальной миграции из Белоруссии.
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