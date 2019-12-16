На Украине заявили, что знают русский язык лучше россиян

По словам Павленко, такой закон не сможет объединить граждан, пишет Ura.ru. «Да, у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне. Мы можем защищать русскоговорящее население. Так давайте использовать наши преимущества, а не ослаблять себя», - заявил он.

Ранее в эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что у обновленного состава Верховной Рады есть все шансы смягчить закон о языке. «Я думаю, что новый состав парламента не будет сопротивляться внесению изменений в этот закон. Это может произойти через обращение депутатов в Конституционный суд, а там (в новом составе Рады) достаточно депутатов, которые готовы подписать такое обращение. Вполне можно ожидать, что самые одиозные статьи этого закона будут изменены. Конечно, позиция комиссара ОБСЕ тоже имеет значение, но все будет определяться в Украине», - сказал он.

