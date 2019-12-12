Рада продлила закон об особом статусе Донбасса
Верховная Рада Украины оставила за Донбассом особый статус еще на год. В ходе внеочередного заседания депутаты приняли решение, продлить действие соответствующего закона. Инициативу, при необходимом минимуме в 226 голосов, поддержали 320 депутатов.
Согласно принятому Радой решению, на территориях, неподконтрольных Киеву, «вводится особый порядок местного самоуправления». Теперь свою подпись на документе должен поставить глава Украины Владимир Зеленский, отмечает РИА ФАН.
Особый статус Донбасс получил 5 лет назад. Однако законопроект так и не был применен на практике. Предполагалось, что неподконтрольные Украине районы примут особый порядок самоуправления после местных выборов по законам Украины. Однако голосование тогда так и не состоялось, сообщает Life.ru
Представители фракции «Слуга народа» заявили, что решение продлить действие закона об особом статусе показывает «приверженность Киева мирному пути решения проблемы».
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