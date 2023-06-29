Зеленский понадеялся начать переговоры о членстве в ЕС в ближайшие полгода

Президент Украины напомнил, что с 1 июля в Евросоюзе будет председательствовать Испания. Премьер-министр королевства Педро Санчес намерен в ближайшее время посетить Киев.

«Это очень много говорит о том, как важны для нашей Европы будут эти полгода. Это историческое время, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе», - сказал Зеленский.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала PBD Podcast допустил, что Польша и Литва могут ввести войска на Украину при поддержке США. Эксперт полагает, что интерес для стран НАТО представляют западные регионы страны, передает «Радиоточка НСН».

