Глава Минобороны Британии призвал упростить процедуру приема Украины в НАТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Североатлантическому альянсу следует «отказаться от Плана действий по членству», сообщает РИА Новости.
По его мнению, НАТО следует упростить процедуру приёма новых членов, что позволит ускорить присоединение Украины к блоку.
Он также отметил, что у Швеции и Финляндии, вероятно, не было никакого Плана действий, что позволяет задать справедливый вопрос: следует ли на саммите в Вильнюсе «попросту пропустить эти процедуры» и предоставить Украине возможность присоединиться к НАТО «в силу других условий».
«У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от Плана действий по членству», - заключил Уоллес.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала преподнести мюрприз по вопросу приема Украины в НАТО на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru