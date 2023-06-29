Глава Минобороны Британии призвал упростить процедуру приема Украины в НАТО

По его мнению, НАТО следует упростить процедуру приёма новых членов, что позволит ускорить присоединение Украины к блоку.

Он также отметил, что у Швеции и Финляндии, вероятно, не было никакого Плана действий, что позволяет задать справедливый вопрос: следует ли на саммите в Вильнюсе «попросту пропустить эти процедуры» и предоставить Украине возможность присоединиться к НАТО «в силу других условий».

«У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от Плана действий по членству», - заключил Уоллес.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала преподнести мюрприз по вопросу приема Украины в НАТО на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

