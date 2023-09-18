На Украине заявили, что ВСУ не закончат конфликт парадом в Москве

Киев осознал, что Россия не желает сдаваться, сообщил изданию Economist глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По его словам, Вооруженные силы Украины не закончат конфликт военным парадом в Москве. История России постоянно сопровождалась различными вооруженными конфликтами, и это доказывает, что она не станет сдаваться в текущей ситуации, отметил Буданов.

Ранее глава украинской разведки признал большие потери ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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