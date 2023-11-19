СМИ: ВС РФ впервые применили кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ
Вооруженные силы России впервые применили кассетные боеприпасы РБК-500 по позициям украинской армии (ВСУ). Видео опубликовано в Telegram-канале «Воин DV».
На записи видны вспышки, после чего вверх поднимается дым. На другом видео над землей волнообразно мигают огни.
По данным Telegram-канала, кассетные бомбы применили в районе поселения Старомайорское на южнодонецком направлении.
В октябре стало известно о доставке на Украину дальнобойных ракет ATACMS. По информации The Wall Street Journal, администрация США решила поставить снаряды из-за неспособности украинской армии прорвать оборону ВС РФ.
Накануне российские силы уничтожили арсенал боеприпасов ВСУ в Киевской области, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru