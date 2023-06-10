На Украине заявили, что Киев получит алгоритм вступления в НАТО

«На саммите ... страны НАТО выйдут на определенный порядок нашего вступления, который будет зафиксирован. Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате», — считает Гаврилов.

По словам замминистра, «больших проблем» с принятием решения о членстве Киева в блоке не будет, несмотря на консенсусный механизм и право вето в альянсе. Как отметил Гаврилов, в Вильнюсе будет определено, что Украина будет членом НАТО «в течение года-двух» после завершения конфликта и проведения ряда «процедурных вещей».

Ранее в США назвали маловероятным полноценное вступление Украины в Североатлантический альянс, пока Киев вовлечен в полномасштабный вооруженный конфликт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

