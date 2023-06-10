На Украине заявили, что Киев получит алгоритм вступления в НАТО
Украина на июльском саммите НАТО в Вильнюсе получит алгоритм действий для достижения членства в альянсе. Об этом заявил замглавы украинского Минобороны Владимир Гаврилов, сообщает Telegram-канал военного ведомства.
«На саммите ... страны НАТО выйдут на определенный порядок нашего вступления, который будет зафиксирован. Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате», — считает Гаврилов.
По словам замминистра, «больших проблем» с принятием решения о членстве Киева в блоке не будет, несмотря на консенсусный механизм и право вето в альянсе. Как отметил Гаврилов, в Вильнюсе будет определено, что Украина будет членом НАТО «в течение года-двух» после завершения конфликта и проведения ряда «процедурных вещей».
Ранее в США назвали маловероятным полноценное вступление Украины в Североатлантический альянс, пока Киев вовлечен в полномасштабный вооруженный конфликт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru