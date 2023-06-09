В США назвали полноценное вступление Украины в НАТО маловероятным

По её словам, союзники Соединенных Штатов в этом полностью согласны с Вашингтоном.

«Полноценное приглашение маловероятно, пока они вовлечены в полномасштабную войну», - подчеркнула Смит.

Ранее в США заявили, что не станут пытаться ускорять процесс принятия Украины в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

