В США назвали полноценное вступление Украины в НАТО маловероятным
9 июня 202318:19
В ближайшее время Украина вряд ли получит приглашение вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в интервью Politico.
По её словам, союзники Соединенных Штатов в этом полностью согласны с Вашингтоном.
«Полноценное приглашение маловероятно, пока они вовлечены в полномасштабную войну», - подчеркнула Смит.
Ранее в США заявили, что не станут пытаться ускорять процесс принятия Украины в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru