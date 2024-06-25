На Украине заявили, что импорт неспособен восполнить дефицит энергии

Импорт электроэнергии из западных стран не способен компенсировать дефицит энергии на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление директора украинской энергокомпании YASNO Сергея Коваленко.

На Украине заявили, что системы Patriot не помогут защитить энергообъекты

По его словам, в настоящее время в стране наблюдается критическая нехватка внутренней генерации электроэнергии. «Настолько критично, что даже импорт, на максимуме, не решает эту проблему», – заявил он.

Дефицит будет наблюдаться еще как минимум шесть недель. В настоящее время большая часть электричества добывается солнечными и ветряными источниками энергии. При этом на атомных электростанциях проходят профилактические работы и некоторые энергоблоки отключены.

Ранее на Украине ввели экстренные отключения электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЭлектроэнергия

Горячие новости

Все новости

партнеры