На Украине заявили, что импорт неспособен восполнить дефицит энергии
Импорт электроэнергии из западных стран не способен компенсировать дефицит энергии на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление директора украинской энергокомпании YASNO Сергея Коваленко.
По его словам, в настоящее время в стране наблюдается критическая нехватка внутренней генерации электроэнергии. «Настолько критично, что даже импорт, на максимуме, не решает эту проблему», – заявил он.
Дефицит будет наблюдаться еще как минимум шесть недель. В настоящее время большая часть электричества добывается солнечными и ветряными источниками энергии. При этом на атомных электростанциях проходят профилактические работы и некоторые энергоблоки отключены.
Ранее на Украине ввели экстренные отключения электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине заявили, что импорт неспособен восполнить дефицит энергии
- СМИ: Sony, Universal и Warner подали в суд на стартапы в области ИИ
- Трамп заявил о «пытках» в тюрьме штата Джорджия в 2023 году
- Воробьев сообщил, что взрывы во Фрязине спровоцировали кислородные баллоны
- Суд отправил под домашний арест второго совладельца «Русских фондов»
- В результате обстрела машины в Белгородской области пострадал водитель
- Генпрокуратура: земли санатория УДП в «Барвихе» продали в 236 раз ниже рынка
- Неизвестный открыл стрельбу в Батайске Ростовской области
- Режиссер Лев Додин стал обладателем «Золотой маски»
- В Польше на азотном заводе произошел взрыв
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru