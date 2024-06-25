На Украине заявили, что импорт неспособен восполнить дефицит энергии

По его словам, в настоящее время в стране наблюдается критическая нехватка внутренней генерации электроэнергии. «Настолько критично, что даже импорт, на максимуме, не решает эту проблему», – заявил он.

Дефицит будет наблюдаться еще как минимум шесть недель. В настоящее время большая часть электричества добывается солнечными и ветряными источниками энергии. При этом на атомных электростанциях проходят профилактические работы и некоторые энергоблоки отключены.

Ранее на Украине ввели экстренные отключения электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

