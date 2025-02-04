Компания SpaceX провела второй за февраль запуск спутников Starlink

Американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию спутников широкополосного интернета Starlink, сообщила пресс-служба компании.

Согласно данным, пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с группой 12-3 спутников Starlink на борту был произведен 4 февраля в 5:15 (13:15 мск) со стартового комплекса SLC-40 Космических сил Соединенных Штатов, расположенного на мысе Канаверал. Спутники были выведены на низкую околоземную орбиту в 14:20 мск.

В группу 12-3 входит 21 спутник Starlink v2-mini, из которых 13 имеют поддержку прямой связи с телефоном, которая не требует специализированного терминала. На сегодняшний день на орбите находится уже свыше 400 спутников Starlink с такой функциональностью.

Ранее SpaceX отложила запуск спутников Starlink, который должен был состояться 3 февраля. О причинах переноса не сообщалось, передает «Радиоточка НСН».

