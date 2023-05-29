На Украине заявили, что для превосходства в воздухе нужно 3-4 эскадрильи F-16

Киев нуждается в 3-4 эскадрильях F-16 по 12-16 единиц, что позволит завоевать превосходство в воздухе на конкретном направлении, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на начальника авиации командования Военно-воздушных сил Украины Сергея Голубцова.

В Минобороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 истребителей F-16

По его слова, Киев получил достаточно мощную помощь от Запада, в том числе радиолокационные станции обнаружения и зенитные ракетные комплексы. Голубцов считает, что у России нет преимущества в воздухе.

Ранее стало известно, что истребители F-16 могут не оправдать ожидания ВСУ из-за уязвимости перед ВС России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ИстребителиСпецоперацияУкраина

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