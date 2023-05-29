На Украине заявили, что для превосходства в воздухе нужно 3-4 эскадрильи F-16

По его слова, Киев получил достаточно мощную помощь от Запада, в том числе радиолокационные станции обнаружения и зенитные ракетные комплексы. Голубцов считает, что у России нет преимущества в воздухе.

Ранее стало известно, что истребители F-16 могут не оправдать ожидания ВСУ из-за уязвимости перед ВС России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

