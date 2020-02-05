На Украине зарплату министров привяжут к средней по стране
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства ограничить зарплату и премии руководителям органов исполнительной власти. Об этом сообщила пресс-служба украинского главы.
Речь идет о жалованиях министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних зарплат по стране.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о необходимости прекратить выплаты по 200-400% премий. Он предложил сделать максимальную премию в размере не более одного оклада, пишет «Газета.ру».
Глава правительства также сообщил, что вся информация о зарплатах руководства кабмина будет публиковаться ежемесячно.
Ранее украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что власти не заинтересованы в развитии и благополучии собственной экономики. По его мнению, это результат умышленной и продуманной кем-то политики.
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