На Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы блогера Юрия Подоляку

По данным ведомства, Подоляка — уроженец Сум — в 2014 году переехал в РФ. Суд признал блогера виновным в «оправдании действий» России, приговорил к 12 годам заключения, конфискации имущества и на 15 лет запретил занимать определенные должности.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Подоляке обвинение в госизмене.

Ранее украинские власти заочно приговорили героя ДНР, спикера регионального парламента Артема Жогу к 12 годам тюрьмы за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

