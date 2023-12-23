На Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы блогера Юрия Подоляку
Суд на Украине заочно приговорил к 12 годам лишения свободы проживающего в России блогера Юрия Подоляку. Об этом сообщила в соцсетях прокуратура Сумской области.
По данным ведомства, Подоляка — уроженец Сум — в 2014 году переехал в РФ. Суд признал блогера виновным в «оправдании действий» России, приговорил к 12 годам заключения, конфискации имущества и на 15 лет запретил занимать определенные должности.
До этого Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила Подоляке обвинение в госизмене.
Ранее украинские власти заочно приговорили героя ДНР, спикера регионального парламента Артема Жогу к 12 годам тюрьмы за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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