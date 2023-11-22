На Украине 52 депутатов Госдумы заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
Украинский суд заочно приговорил 52 депутатов Госдумы РФ к лишению свободы, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Власти Украины признали российских парламентариев виновными в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.
По решению украинского суда по 15 лет тюремного заключения заочно получили, в том числе, первый зампред Госдумы Иван Мельников, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Яна Лантратова и другие.
Ранее в России Второй западный окружной военный суд заочно вынес пожизненный приговор организатору нападения на Брянскую область, участника «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Дениса Капустина, сообщает RT.
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