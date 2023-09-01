На Украине заочно предъявили обвинение Элле Памфиловой
1 сентября 202312:43
Генпрокуратура Украины заочно обвинила председателя ЦИК России Эллу Памфилову в подготовке предстоящих выборов в России. Об этом говорится в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
Киев обвиняет Памфилову, а также заместителя и секретаря ЦИК России в участии в проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожье и Херсонской области.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военный эксперт: Украина не наладит массовое производство дальнобойных ракет
- Стадионные концерты «Зверей» и Арбениной вошли в число главных хитов лета
- В Стокгольме вырвазили уверенность в ратификации Турцией заявки Швеции в НАТО
- Стратегический комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство
- МВД опровергло запрет на установку гаджетов на лобовое стекло автомобиля
- Песков: Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября в середине дня
- В Воронеже открыли самую большую школу России
- Польша назвала учения ОДКБ элементом психологической войны
- Periodico: Более 3 тысяч украинских бойцов прошли обучение в Испании
- Лавров указал на рост привлекательности БРИКС и ШОС
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru