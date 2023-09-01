На Украине заочно предъявили обвинение Элле Памфиловой

Генпрокуратура Украины заочно обвинила председателя ЦИК России Эллу Памфилову в подготовке предстоящих выборов в России. Об этом говорится в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

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Киев обвиняет Памфилову, а также заместителя и секретаря ЦИК России в участии в проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожье и Херсонской области.

Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Элла ПамфиловаУкраина

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